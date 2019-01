Een persoon is donderdagmiddag om het leven gekomen door een brand in een appartementencomplex voor senioren in Spijkenisse. Het gebouw is ontruimd.

De hulpdiensten hebben opgeschaald om meerdere woningen te ontruimen. Zo ondersteunen andere brandweerkorpsen uit de omgeving de hulpdiensten van Spijkenisse.

De brand is inmiddels onder controle, maar de ontruiming gaat door vanwege de rookontwikkeling. RTV Rijnmond meldt dat er uit een van de voordeuren van het complex aan de Gorsstraat veel rook naar buiten komt.

Volgens de zender gaat het om een gebouw van een stichting die met ouderen en mensen met een beperking werkt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer een bewoner van het complex is.

De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen theater.