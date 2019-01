Een persoon is donderdagmiddag om het leven gekomen door een brand in een appartementencomplex voor senioren in Spijkenisse. Het gebouw is ontruimd.

De brand is inmiddels onder controle, maar de ontruiming gaat door vanwege de rookontwikkeling. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat drie bewoners en vijf politiemensen ter plaatse zijn behandeld na het inademen van rook.

Het gaat om wooncomplex Puttesteijn, waar minder zelfredzame mensen wonen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer een bewoner van het complex is. De brand brak uit op de eerste etage.

De bewoners mochten vanaf 18.30 uur in groepjes naar huis terugkeren. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.