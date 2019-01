De verdachte in een grote ontuchtzaak in het Gelderse dorp Alem heeft meer slachtoffers gemaakt dan de eerder genoemde acht, liet de officier van justitie donderdag weten tijdens de regiezitting in de rechtbank in Zutphen.

Om hoeveel slachtoffers het in totaal gaat, kon het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen. De 45-jarige Anthony B. werd afgelopen zomer opgepakt op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen met vijf kinderen.

In augustus werden op het gemeentehuis in Maasdriel dertig ouders geïnformeerd over de zaak. Eind vorig jaar bleek op een eerste regiezitting dat het om acht kinderen gaat.

Naast die acht slachtoffers zijn recent door zedenrechercheurs nog meer kinderen geïdentificeerd op kinderpornografisch materiaal dat B. in bezit had. Deze slachtoffers hadden niet in de gaten dat ze gefilmd werden. Ze zijn ook niet aangeraakt door de verdachte, aldus de officier.

B. was donderdag afwezig. Op de zitting kwamen veel belangstellenden af. De advocaat van B. zei dat hij op de inhoudelijke zitting vragen van de rechters zal beantwoorden.

Het OM wil dat de zaak op 14 maart wordt behandeld. Het onderzoek is echter nog niet afgerond.