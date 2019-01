De berging van de containers die vorige week overboord zijn geslagen van het schip MSC Zoe, start waarschijnlijk op vrijdag. In opdracht van rederij MSC worden twee grote bergingsschepen en één kleinere ingezet.

Rijkswaterstaat meldt donderdagmiddag dat het eerste grote schip is aangekomen in IJmuiden. Naar verwachting vaart dat schip vrijdag naar het Waddengebied. Het kleinste schip is al onderweg. Het derde schip arriveert mogelijk aankomend weekend.

Van de 291 overboord geslagen containers zijn er 7 geborgen, 18 aangespoeld en 220 gelokaliseerd. Het merendeel ligt nu in of naast de vaarroute. De Eemsgeul wordt als eerste containervrij gemaakt. Daarna volgt de vaargeul boven de Waddeneilanden.

Rijkswaterstaat en de bergingsmaatschappij zetten schepen met sonarinstallaties in om de zoekgeraakte containers te vinden. Daarnaast maken de bergingsschepen gebruik van onderwatercamera's. De Kustwacht zal vanuit de lucht afval en containers lokaliseren.

Volgens Rijkswaterstaat is de snelheid van de bergingsoperatie afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, de scheepvaartintensiteit, het zicht onder water, het getij en de ligging van de containers.

De kosten worden verhaald op MSC. De rederij maakte eerder al bekend alle kosten te willen betalen.

Centrale coördinatie opruimwerkzaamheden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is donderdag op bezoek in Harlingen en Terschelling. Zij had in de ochtend een overleg met de Veiligheidsregio Friesland, de gemeente Harlingen, de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat.

De partijen hebben afgesproken dat de opruimwerkzaamheden in de getroffen gebieden voortaan centraal worden gecoördineerd door de veiligheidsregio. Dit moet schade aan de natuur voorkomen en de veiligheid van vrijwilligers garanderen, aldus de Waddenvereniging.

Ook is afgesproken dat bij de bergingsoperatie rekening gehouden wordt met de ecologische omstandigheden. De berging van de containers heeft nu de hoogste prioriteit van de minister.

Verder gaat Nederland zich internationaal inzetten voor een veiligere scheepvaart om het Waddengebied te beschermen. Hiervoor moet eerst duidelijk worden wat er precies is gebeurd met de MSC Zoe, laat een woordvoerder van Van Nieuwenhuizen weten.

De burgemeesters van de Waddeneilanden stuurden vorige week nog een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarin ze een oproep deden tot een veiliger vervoer van containers op zee.

OVV doet onderzoek naar ongeval

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maakte donderdag bekend onderzoek te doen naar de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Waddengebied en de vaarroute van het schip.

De inhoud van de containers veroorzaakte een grote bende op de Waddeneilanden en het vasteland van Friesland en Groningen. Ook in Duitsland spoelden spullen aan. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de effecten van het plasticafval in de zee.​ Verder wordt er sectie gepleegd op dode zeehonden in het gebied.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!