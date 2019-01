Een school aan de Europalaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is donderdagmiddag rond 15.00 uur ontruimd naar aanleiding van een telefonische bedreiging. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Het gaat om STIP, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZML).

Een politiewoordvoerder wilde NU.nl nog geen achtergrondinformatie geven over de aard van de bedreiging. Volgens een woordvoerder is de school na een bedreiging uit voorzorg ontruimd. De politie kwam met meerdere eenheden en agenten in kogelwerende vesten ter plaatse.

De directeur van de school meldt dat er een man naar de school belde die bedreigingen uitte. De woorden van de beller waren voldoende om contact op te nemen met de politie.

"Ik wilde dat de kinderen in ieder geval veilig thuis konden komen. Tegen de kinderen is gezegd dat er een 'boze meneer' belde", aldus de directeur. De kinderen zijn opgehaald door hun ouders of met taxibusjes naar een andere locatie gebracht. Dat gebeurde aan de Europalaan en niet bij de ingang aan de Vrieslantlaan.

Straat is weer vrijgegeven, politie doet onderzoek

Een aanwezige verslaggever van DUIC liet aan NU.nl weten dat de straat aan beide kanten met linten was afgezet, maar dat het er rustig was. Auto's die in de straat moeten zijn, mochten onder de linten door.

De school zou rond 15.45 uur helemaal ontruimd zijn. De meeste kinderen waren tegen die tijd opgehaald of naar een andere locatie gebracht.

De straat is inmiddels weer vrijgegeven en de afzetting is opgeheven. De politie doet verder onderzoek naar de bedreigingen. Het is niet bekend wat de inhoud van deze bedreiging is.