Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de verdachte van betrokkenheid bij de liquidatie van Alexander Gillis in 2014 in Zaandam, in dezelfde strafzaak wordt vervolgd voor de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont en de liquidatie van Massod Amin Hosseini. Illias K. werd in december aangehouden in zijn cel.

Dat bleek donderdag in de rechtbank op Schiphol tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen K. (31) en Gökhan C. (30) rond de liquidatie van Gillis.

Het tweetal werd in april 2018 opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Gillis. Die laatste zou zijn vermoord uit wraak voor zijn vermeende betrokkenheid bij moordpogingen op Gwenette Martha. De topcrimineel zou in mei 2014 alsnog geliquideerd worden.

K. en C. waren in beeld gekomen als verdachten nadat justitie inzage in communicatie van de mannen had gekregen na het kraken van de Ennetcom-server in Canada. Uit PGP-berichten (Pretty Good Privacy) zou blijken dat K. vooral een coördinerende rol had.

Hosseini wordt gezien als schutter van Gillis

C. was directer bij de moord op Gillis betrokken, al ziet het OM hem niet als de schutter, maar degene die de schutter heeft afgezet in Zaandam. Justitie gaat ervan uit dat dat Hosseini was; de man die in september 2014 zou worden vermoord, mogelijk door K.

Deze verdenking wil het OM tegelijk met de moord op Gillis behandelen, evenals de moord op Eggermont. De man werd in juli 2014 bij vergissing doodgeschoten omdat hij in dezelfde auto reed als een crimineel, die eigenlijk doodgeschoten had moeten worden.

Volgens Het Parool was Omar L. het beoogde doelwit en Hosseini wederom de schutter. Die laatste zou volgens de krant zijn doodgeschoten vanwege deze fout.

Inhoudelijk wilde het OM niets kwijt over de nieuwe zaken, waarin het onderzoek nog volop loopt. De aanklager kondigde alleen aan dat justitie de rechtbank gaat vragen alle zaken samen te behandelen.

Ficq wil dat zaak tegen haar cliënt apart wordt behandeld

Advocaat Bénédicte Ficq vroeg de rechtbank vergeefs C. apart te berechten. Door de nieuwe verdenkingen tegen K. vreest zij dat haar cliënt onnodig lang op zijn zaak moet wachten. De rechtbank noemde het verzoek "prematuur".

K. en C. blijven vastzitten. In april gaat de zaak verder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!