Twee verdachten zijn vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot schieten op een coffeeshop in Delft. De twee zijn nog wel verdachten in de zaak, aldus het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Op 8 oktober zag een agent op de Breestraat twee mannen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Toen de agent de mannen wilde aanhouden, sloegen ze op de vlucht. Het tweetal werd niet gevonden, ondanks de inzet van onder meer een politiehelikopter.

Bij de poging tot aanhouding gebruikte de agent zijn vuurwapen. Een achttienjarige verdachte raakte daarbij ernstig gewond. De man overleed later in het ziekenhuis in zijn woonplaats Zoetermeer.

Ruim een week na het schietincident werd een 21-jarige man aangehouden. Volgens het OM is het mogelijk dat hij de vluchtauto heeft bestuurd. Later volgde de aanhouding van een zeventienjarige jongen. Beide verdachten komen uit Zoetermeer.

