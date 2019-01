Shurandy S. heeft donderdag van de rechtbank in Amsterdam twintig jaar cel opgelegd gekregen voor het doodschieten van de broer van de kroongetuige. De man heeft eerder een bekennende verklaring afgelegd over de moord op Reduan B. (41), die in maart vorig jaar in Amsterdam plaatsvond.

In het kort Shurandy S. krijgt 20 jaar cel voor moord op Reduan B.

Rechtbank legt lagere straf op omdat S. niet wist dat hij de broer van de kroongetuige moest doodschieten

Man heeft eerder bekennende verklaring afgelegd en zou 100.000 euro krijgen voor moord

De rechtbank heeft een lagere straf opgelegd dan de 28 jaar die het Openbaar Ministerie (OM) eiste, omdat S. niet wist wie hij dood moest schieten.

Daarom kan hem niet aangerekend worden dat hij de broer van de kroongetuige heeft gedood en hiermee een "aanslag op de Nederlandse rechtsstaat heeft gepleegd". Het wordt in het vonnis een "moord op bestelling" genoemd, omdat de veertigjarige S. 100.000 euro kreeg aangeboden voor de liquidatie.

S. heeft nooit gezegd van wie hij de moord moest uitvoeren, maar het OM ziet de groep rondom de gezochte Ridouan Taghi als opdrachtgever. Overigens heeft S. het geld nooit gekregen, hij werd daags na de moord opgepakt.

Het OM laat aan Het Parool weten teleurgesteld te zijn over de straf en in hoger beroep te gaan. Zo vindt de officier van justitie dat vanwege de mildere straf een signaal aan de onderwereld gegeven wordt dat dit "voor 100.000 euro gedaan kan worden".

Optreden kroongetuige zes dagen voor moord broer bekendgemaakt

Reduan B. is de broer van Nabil B., van wie op 23 maart bekend werd dat hij als kroongetuige optreedt en over verschillende liquidaties en pogingen daartoe verklaringen heeft afgelegd. Zes dagen later is Reduan B. in zijn bedrijf in Amsterdam doodgeschoten.

De rechtbank ziet het feit dat Nabil B. kroongetuige is ook als motief voor de moord op zijn broer. "Opdrachtgevers hadden blijkbaar als doel de kroongetuige en eventuele toekomstige kroongetuigen niet verder te laten verklaren in liquidatieprocessen." Omdat S. niet wist dat het om een familielid van de kroongetuige ging, is de intentie van de opdrachtgevers volgens de rechtbank niet aan hem toe te wijzen.

Hij heeft het onschuldige slachtoffer driemaal van achteren beschoten en daarna van dichtbij nog drie kogels afgevuurd. In het vonnis is ook meegewogen dat S. een bekentenis heeft afgelegd en dat hij veel spijt heeft. De rechtbank heeft de straf vanwege de ernst en de koelbloedigheid van het feit hoger laten uitvallen dan in vergelijkbare zaken.

Justitie moet het vonnis nog bestuderen en zal later met een reactie komen.

Broer van kroongetuige vroeg om beveiliging

De nabestaanden hebben in hun slachtofferverklaringen gezegd dat de overheid een fatale inschatting heeft gemaakt door de beveiliging rondom de familie van Nabil B. slecht te regelen. Zij hebben de uitspraak vanwege hun veiligheid vanaf een andere locatie gevolgd. Hun vorderingen tot schadevergoedingen zijn door de rechtbank toegewezen.

Volgens Het Parool en De Telegraaf zou Reduan B. bang zijn om doodgeschoten te worden en wilde hij bescherming. Het OM blijft bij het standpunt dat de man ondanks "nadrukkelijke uitnodigingen" niet over beschermingsmaatregelen wilde praten.

De laatstgenoemde krant bracht donderdag ook het nieuws dat de kroongetuige Taghi aan twaalf moorden in de onderwereld linkt. Tijdens eerdere zittingen in aanhangige zaken werd al duidelijk dat justitie de man ziet als opdrachtgever voor de vergismoord op Hakim Changachi (2017), de moord op Samir Erraghib (2016) en de moordpoging op Khalid H. (2017). Ook wordt zijn betrokkenheid vermoed bij de liquidatie van Martin Kok.

Kroongetuige Nabil B. kreeg wroeging na de vergismoord op Changachi, hij had een band met zijn familie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!