De delegatie omwonenden die meeonderhandelt over de toekomst van Schiphol verzet zich tegen beperkte groei van de luchthaven. Dat staat in een verklaring van de Bewoners Omgeving Schiphol.

De omwonenden van de luchthaven willen eerst harde toezeggingen over afname van de hinder van het huidige aantal vluchten, zoals in het verleden is afgesproken.

De bewonersdelegatie is samen met overheden, de luchtvaartsector en brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die naar verwachting eind deze maand met een advies over verdere groei van Schiphol komt.

Hierin zou onder meer worden aangestuurd op een beperkte groei van de luchthaven. Op dit moment mag Schiphol niet meer dan 500.000 vliegbewegingen per jaar verwerken. Beperkte groei zou betekenen dat tot 2028 dat aantal geleidelijk wordt verhoogd naar 525.000 vliegbewegingen per jaar.

De vertegenwoordigers in de Bewoners Omgeving Schiphol zijn hierop tegen en willen dat hun delegatieleider opnieuw hierover gaat onderhandelen, zo laten ze weten.

Binnen omgevingsraad bijna akkoord bereikt

De ORS gaf in december aan op veel punten al overeenstemming te hebben bereikt, maar dat er eerst meer duidelijkheid moest komen over de beschikbare capaciteit van Lelystad Airport.

In een conceptrapport over de te verwachten milieueffecten stond eerder dat de luchthaven van de huidige 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 540.000 kan groeien.

De omwonenden noemen dit rapport discutabel en vinden onder meer dat er onvoldoende argumenten zijn waarom het huidige aantal vliegbewegingen voor Schiphol niet volstaat.

De Bewoners Omgeving Schiphol is wel te spreken over voorstellen om korte vluchten te vervangen door de trein en een onderzoek naar verplaatsing van opstijg- en landingsbanen naar zee.

