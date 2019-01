De Rijksuniversiteit Groningen heeft donderdagochtend een poederbrief met een onbekende stof ontvangen. De politie meldt dat deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderweg zijn naar Groningen.

Volgens de politie zijn drie personen in aanraking geweest met de poederbrief. Zij moeten in het pand blijven totdat bekend is met welke stof ze in aanraking zijn gekomen.

Donderdagochtend werd het pand aan de Oude Boteringestraat ontruimd vanwege de vondst van een "verdacht pakketje". Later bleek het om een poederbrief te gaan.

Het voorwerp ligt in het Groningen Confucius Institute, dat op de begane grond is. Hoe het daar terecht is gekomen, is niet bekend, mogelijk is het per post bezorgd.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig in het gebouw. Een deel van de straat is afgezet.

Uit voorzorg is een ontsmettingscontainer van de brandweer aanwezig, waarin mensen die met giftige stoffen in aanraking zijn geweest kunnen douchen. Ook is er een mobiele commando unit van de Veiligheidsregio gearriveerd.

