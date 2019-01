Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat het proces in hoger beroep tegen Geert Wilders over diens uitspraken over Marokkanen door kan gaan. De PVV-leider had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren.

In het kort Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie

Zowel Wilders als OM in hoger beroep tegen uitspraak

Wilders stelt dat vervolging tot stand is gekomen door politieke inmenging

Meerdere verzoeken voor verder onderzoek toegewezen

Wilders werd in 2016 door de Haagse rechtbank schuldig verklaard aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken in 2014. De politicus ging, net als het OM, in beroep.

Eind vorig jaar vonden drie regiezittingen in het proces plaats. Op de laatste dag riep Wilders het OM op een einde te maken aan het "politieke proces". Zijn advocaat Geert-Jan Knoops verklaarde dat de discussie over de uitspraken van Wilders niet thuishoren in de rechtszaal, maar in het parlement.

Wilders en Knoops zijn ervan overtuigd dat onder anderen de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ivo Opstelten, invloed heeft gehad op het besluit Wilders te vervolgen. Het hof vindt dat die stellingen nader onderzocht moeten worden.

Hiervoor mogen Opstelten en de voormalige OM-topman Herman Bolhaar worden gehoord, aldus het hof. De advocaat van Wilders had daar vorig jaar om gevraagd. Tussen de twee heeft volgens het ministerie regulier overleg over de uitspraken van de PVV'er plaatsgevonden.

De getuigenverzoeken voor Opsteltens toenmalige medewerkers Pieter Cloo (secretaris-generaal) en Gerard Roes (directeur-generaal) zijn eveneens toegewezen. Die verhoren zullen niet op de openbare zitting, maar door de onderzoeksrechter van het hof, de raadsheer-commissaris, afgenomen worden.

Officier van justitie gehoord over Pechtold-besluit

Ook zal de officier van justitie die heeft besloten oud-D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen worden gehoord. Volgens Wilders heeft het OM blijk gegeven van willekeur, door hem wel en Pechtold niet aan te klagen. Pechtold heeft omstreden uitspraken over Russen gedaan.

Andere getuigenverzoeken werden afgewezen. Zo mag de verdediging andere bewindslieden die zich uitlieten over de 'minder Marokkanen'-uitspraken niet horen.

Verder zijn aanvullende rapportages van twee hoogleraren rechtsgeleerdheid toegestaan. Zij zullen op verzoek van Knoops onderzoek doen naar de uitleg van onder meer het begrip ras in het Europees mensenrechtenverdrag en het begrip maatschappelijk debat.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep start op 25 juni. Hiervoor zijn twaalf dagen uitgetrokken. De uitspraak volgt op 11 oktober.

