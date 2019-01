Groepen uit de Brabantse onderwereld hebben gedreigd een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant te vermoorden. De bedreigde medewerker is actief in de bestrijding van de drugscriminaliteit in Noord-Brabant.

Om duidelijk te maken dat de politie op de hoogte is van de dreiging, zijn woensdag gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de criminele bendes. Er is niemand aangehouden.

Een politiewoordvoerder heeft dat donderdag bevestigd naar aanleiding van een interview dat eenheidschef Hanneke Ekelmans heeft gegeven aan BN DeStem.

De politiebaas spreekt in het interview van een ongehoorde, nieuwe escalatie die illustratief is voor de verharding van de criminaliteit. "Dit is een weloverwogen, kille doodsbedreiging met puur criminele motieven. Dat hebben we voor zover ik weet hier nog nooit meegemaakt", zegt ze.

Over de exacte functie van de medewerker doet de politie geen mededelingen. De 3.500 medewerkers van de eenheid zijn woensdag ingelicht.

Het onderzoek naar de bedreiging is in volle gang, aldus de politie.

