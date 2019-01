Donderdag start wisselend bewolkt, maar later op de dag neemt de kans op neerslag toe. Het wordt tussen de 2 en 6 graden.

De nacht naar donderdag was vrij helder. Het heeft op veel plaatsen licht gevroren, lokaal werd het -3. De ochtend start wisselend bewolkt met in de kustgebieden de grootste kans op zon. Later in de middag nemen de buien vanuit het noorden toe.

Het wordt maximaal 2 tot 6 graden en er waait een matige noordenwind. In de avond kan er in Zuid-Limburg (natte) sneeuw vallen. In de nacht naar vrijdag trekt het neerslaggebied verder naar het zuiden.

Vrijdag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Het wordt met 6 tot 8 graden een paar graden warmer dan donderdag en er waait een matige noordwestenwind.

Zaterdag zijn er regelmatig perioden met regen en is het overwegend bewolkt. De westenwind trekt flink aan en het wordt opnieuw zacht met temperaturen tussen de 7 en 9 graden, al ligt de gevoelstemperatuur lager. Zondag wordt het onstuimiger en gaat het hard waaien, aan zee zelfs stormachtig met kans op windstoten.

Ook zondag trekken er buien over het land en is het overwegend bewolkt. De temperaturen lopen nog iets hoger op dan zaterdag. Het wordt maximaal 10 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar rond de 4 tot 7 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 8° 6° W 4 Zondag 9° 7° W 5 Maandag 7° 6° NW 5 Dinsdag 8° 3° W 5 Woensdag 7° 6° ZW 5

