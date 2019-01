In de Veestraat in Venlo zijn in de nacht van woensdag op donderdag tussen de tachtig en honderdtwintig mensen enige tijd geëvacueerd, vanwege een granaat. Uit onderzoek van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat de granaat geen explosief materiaal meer bevatte.

Een bewoner sloeg woensdagavond alarm na het horen van een sissend geluid in zijn tuin. Volgens de man was dit geluid afkomstig van een granaat, waar hij dinsdag op was gestuit tijdens graafwerkzaamheden. Hij had de granaat toen met zand afgedekt.

Na het horen van het geluid, is de man op de granaat gaan liggen, om te voorkomen dat het zou ontploffen, aldus een woordvoerder van de brandweer. In totaal heeft hij er twee en een half uur op gelegen, totdat de EOD hem kon bevrijden.

De man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De granaat lag midden in een woonwijk, waar de hulpdiensten massaal aanwezig waren. Alle geëvacueerde bewoners konden vervolgens terug naar huis.

De EOD ontdekte dat het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. De granaat was ongevaarlijk want er zat geen explosief materiaal meer in. Hoe de granaat desondanks heeft kunnen sissen, blijft gissen, aldus de woordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!