Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat voor de dieren in de Waddenzee de gevolgen zijn van de kleine plastic deeltjes die in het gebied terecht zijn gekomen nadat 291 containers van het containerschip MSC Zoe vorige week overboord sloegen.

Het plastic is te klein om goed te kunnen worden opgeruimd. Vogels en andere dieren zien de plastic deeltjes mogelijk voor voedsel aan.

Het onderzoek wordt samen met wetenschappelijk instituut Waddenacademie uit Leeuwarden uitgevoerd, meldt Rijkswaterstaat woensdag. Uit de resultaten moet ook duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om de Waddenzee beter te beschermen.

De lading van de containers bestond voor een deel uit piepschuim en zogeheten HDPE-korrels, een grondstof voor de plasticindustrie. Deze plastics breken langzaam af en blijven dus lang in de natuur.

In hoeverre dieren last krijgen van het plastic is nog niet helemaal bekend en is ook niet snel zichtbaar. Daarom richt het onderzoek van Rijkswaterstaat en de Waddenacademie zich op de langere termijn.

Burgemeesters willen strengere regels

De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd waarin ze oproepen tot een veiliger vervoer van containers op zee.

Ze willen onder meer beter toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers. Ook willen de burgemeesters dat de containers worden voorzien van een chip en gps-marker. De containers zullen daardoor makkelijker te lokaliseren zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) brengt donderdag een werkbezoek aan Terschelling. Burgemeester Bert Wassink van Terschelling zal haar dan ook de brief overhandigen.

Al 1,22 miljoen kilo afval verzameld

Van de 291 overboord geslagen containers zijn er volgens de rederij MSC 21 compleet aangespoeld. Een aantal is inmiddels geborgen, maar tientallen liggen nog op de bodem van de Noordzee.

Spullen uit de containers kwamen terecht op de stranden van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, in de Noordzee en Waddenzee en bij het vasteland van Groningen en Friesland. In totaal hebben opruimploegen op deze locaties in de afgelopen week 1,22 miljoen kilo afval verzameld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!