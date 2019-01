Een veerboot van Rederij Doeksen in Harlingen is woensdagmiddag vastgelopen in de Waddenzee. Rond 18.00 uur kon de Koegelwieck haar weg weer vervolgen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

De boot was om 16.15 uur vanuit Terschelling vertrokken richting de Friese plaats Harlingen. De Koegelwieck zou 45 minuten later aankomen, maar strandde onderweg. Volgens de rederij was 18.15 uur de nieuwe verwachte aankomsttijd.

"Het schip kwam tijdens het indraaien van een bocht in de Slenk aan de grond gelopen. Sleepboten van Rederij Noordgat verleenden succesvol assistentie, waardoor het schip inmiddels weer los is en haar weg naar Harlingen kan vervolgen", liet Rederij Doeksen weten.

Het schip lijkt onbeschadigd te zijn, maar wordt in Harlingen voor de zekerheid gecontroleerd. Hierdoor zijn drie sneldienstvaarten tussen de Friese havenstad en Terschelling komen te vervallen.

Het gaat om de diensten van 17.20 uur tussen Harlingen en Terschelling, die van 18.20 uur tussen Terschelling en Harlingen en de dienst van 20.20 uur tussen Harlingen enTerschelling.