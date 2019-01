Agenten hebben woensdagmiddag vier personen opgepakt tijdens een demonstratie bij de Iraanse ambassade in Den Haag, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Er werd onder meer met een steen richting het gebouw gegooid.

De mensen zijn opgepakt vanwege het verstoren van de openbare orde. Enkele personen probeerden ook over het hek bij de ambassade te klimmen.

Op beelden van De Telegraaf is te zien dat een persoon op het hek staat en met een vlag zwaait.

Dinsdag werd bekend dat Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten Iran verantwoordelijk houden voor twee politieke moorden die zijn gepleegd in Den Haag en Almere.

De demonstratie vanwege deze moorden was via sociale media aangekondigd. Volgens enkele journalisten is een van de opgepakte personen een familielid van de in 2017 geliquideerde Ahmad Mola Nissi. Dit kan de politie niet bevestigen.

Samadi en Nissi doodgeschoten voor hun woningen

In 2015 werd elektromonteur Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Nederland onder de naam Ali Motamed leefde, doodgeschoten voor zijn woning in Almere. Iran houdt hem verantwoordelijk voor een bomaanslag in 1981 in Teheran, waarbij meer dan zeventig doden vielen.

Twee jaar later werd de leider van een Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging, de 52-jarige Nissi, eveneens voor zijn huis doodgeschoten.

Woensdag werd bekend dat de EU twee Iraanse individuen en de Iraanse militaire inlichtingendienst op de terrorismelijst heeft geplaatst. Ook zijn financiële sancties opgelegd.