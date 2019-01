De politie heeft dinsdag een nieuwe verdachte aangehouden voor de poging tot liquidatie op 28 augustus voor de deur van een spionagewinkel in Amsterdam.

De twintigjarige verdachte die dinsdag is aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitvoering van dit misdrijf. De politie meldt dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij zit in volledige beperkingen.

In augustus werd het 31-jarige slachtoffer zwaargewond gevonden op de Moezelhavenweg voor de spionagewinkel waar hij werkt. Bij een liquidatiepoging was de man meerdere keren op het hoofd geslagen met de loop van een geweer. Mogelijk haperde het wapen.

Na de poging tot liquidatie werden drie personen aangehouden in en bij een woning in de wijk Slotermeer. Twee van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten. Zij bleken niet bij de liquidatie betrokken te zijn. Eén van hen, een 54-jarige man, zit in ieder geval nog tot 11 maart in voorarrest.

Volgens bronnen van De Telegraaf had het slachtoffer van de liquidatiepoging rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur geleverd aan Astrid Holleeder, de zus van topcrimineel Willem Holleeder. De apparatuur zou zijn gebruikt voor opnamen in de rechtszaak tegen Holleeder.