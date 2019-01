De politie heeft dinsdag het onderzoek naar de vermeende dreiging rond de kerk aan de Dobbelmanweg in Nijmegen afgerond en geconcludeerd dat de dreiging niet serieus was.

"Niemand is in gevaar geweest", laat de politie woensdag weten.

Zondag werd de straat in Nijmegen afgesloten en zondagavond en maandagochtend gingen kerkdiensten niet door.

De politie sprak in het onderzoek met een man die "zeer vasthoudend" was in zijn verhaal. "Hij had informatie over iemand die deze dreiging had geuit en had daar vervolgens melding van gedaan."

Nu blijkt dat deze dreiging niet serieus was, is het onderzoek afgerond.

