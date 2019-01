Heineken-ontvoerder Frans Meijer en zijn zoon Rudi (26) worden verdacht van het voorbereiden van een gewapende overval. Mogelijk was een geldwagen het doelwit. Ook wordt Meijer vervolgd voor het bedreigen van een agent.

Dat werd woensdag duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de drie mannen. De officier van justitie lichtte toe dat er een geldwagen in de buurt was toen de twee mannen werden aangehouden. Ze worden vervolgd voor het voorbereiden van een gewapende diefstal.

Ook de zoon van een tweede Heineken-ontvoerder, Laurens B. (35), staat terecht. Deze man zit niet vast. B. wordt medeplichtigheid verweten. Hij heeft de rode bestelauto gehuurd die bij de overval gebruikt zou worden.

Zijn advocaat Tosca Urbanus zei dat B. niet op de hoogte was van de plannen en ook niet in de buurt was van het delict.

Meijer en zijn zoon werden op 2 oktober vorig jaar aangehouden nadat een bezorgde bewoner van de Amsterdamse Staatsliedenbuurt de politie had ingeschakeld. De twee mannen gedroegen zich opvallend en droegen allebei een opzichtige plaksnor.

Meijer werd neergeschoten na dreigen met wapen

Nadat een motoragent ze aansprak, gingen ze ervandoor. Meijer was gewapend en zou dat wapen op de agent hebben gericht. Die zag zich genoodzaakt Meijer neer te schieten. De man raakte daardoor zwaargewond. Hij moest zich woensdag voortbewegen met behulp van een rollator.

Na de aanhouding bleken beide mannen een kogelvrij vest te dragen. Ook waren zij in het bezit van een zogenoemde jammer, waarmee mobiele communicatie en beveiligingssystemen verstoord kunnen worden.

Er werd in de buurt ook een steekkar aangetroffen met daarop geprepareerde dozen en tassen. Ogenschijnlijk om de beoogde buit mee te vervoeren.

De officier van justitie zei woensdag dat Meijer en zijn zoon ook op 1 oktober al in de Staatsliedenbuurt gezien zijn. Ze zouden daar zijn afgezet door B. en daarom denkt het Openbaar Ministerie (OM) dat zijn rol groter is dan alleen het huren van de bus.

Meijer zat jaren vast voor Heineken-ontvoering

Meijer is een van de mannen die samen met Willem Holleeder en Cor van Hout in 1983 biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer ontvoerde en 21 dagen lang vasthield.

Meijer werd destijds gearresteerd en in 1985 tot twaalf jaar cel veroordeeld. Hij wist echter te ontsnappen uit het Pieter Baan Centrum (PBC), waar zijn geestelijke gesteldheid onderzocht werd. In 1994 werd hij in Paraguay gevonden door misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Uiteindelijk heeft Meijer na zijn uitlevering in 2002 nog drie jaar vastgezeten in Nederland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!