Het wordt woensdag maximaal een graad of 6 en het is vrijwel overal droog. In de loop van de middag schijnt de zon geregeld.

In de nacht naar woensdag viel er verspreid over het land nog af en toe een bui. In de loop van de ochtend wordt het overal vrijwel droog. In de middag is er steeds meer ruimte voor de zon.

Het wordt in de middag ongeveer een graad of 6. In het oosten en zuidoosten van het land wordt het iets kouder dan in het westen van het land. Er staat een matige tot krachtige noordenwind.

In de nacht naar donderdag klaart het op en zal het op verschillende plaatsen licht gaan vriezen. Donderdag is er weer meer bewolking en neemt de kans op neerslag in de loop van de dag toe. Het wordt dan 2 tot 6 graden.

In de aanloop naar het weekend wordt het vrijdag iets warmer, met maximaal zo'n 8 graden. Zaterdag neemt de kans op neerslag toe.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 8° 3° NW 4 Zaterdag 8° 6° W 5 Zondag 9° 6° W 5 Maandag 7° 6° NW 5 Dinsdag 8° 4° WZW 4

