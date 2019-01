De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.

Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is "de stakingsbereidheid onder de leden hoog". In een interview met de Volkskrant vertelt ze over de problemen in het onderwijs. "De werkdruk is in alle sectoren te hoog. Op basis- en middelbare scholen en in het mbo zie je de lerarentekorten oplopen."

De AOb is met ongeveer 84.000 leden de grootste onderwijsbond. De bond wil dat het kabinet dit jaar bijna 3 miljard euro vrijmaakt voor onderwijs. Dat bedrag moet in de jaren die volgen oplopen.

FNV Onderwijs en Onderzoek vertegenwoordigt samen met de AOb alle sectoren in het onderwijs. Als de actie in maart doorgaat, wordt het de eerste keer dat het hele onderwijs in Nederland gezamenlijk staakt. De afgelopen twee jaar werd er meerdere keren gestaakt in het basisonderwijs op initiatief van de lerarenactiegroep PO in Actie, die nog steeds verlaging van de werkdruk en een hoger salaris eist.

Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee aan staking

Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee aan de staking, meldt de Volkskrant. De vakbond is met 50.000 leden de op een na grootste onderwijsbond in Nederland. "Ik vind dit geen goed moment", zegt voorzitter Loek Schueler in de krant.

"Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en conciërges in het primair onderwijs. Daarvan wil ik eerst de uitslag graag even afwachten", aldus Schueler.

Het ministerie van Onderwijs wil nog niet reageren op de aangekondigde staking, aldus de Volkskrant. Een woordvoerder onderstreept nog wel de extra investeringen die het kabinet al uittrekt voor het onderwijs.

"Het onderwijs is de sector die er deze kabinetsperiode het meest bij krijgt. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 831 miljoen. Het merendeel daarvan werd vrijgemaakt naar aanleiding van de eerdere stakingen in het basisonderwijs", aldus de woordvoerder.

