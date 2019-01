Een autobedrijf aan de Steenoven in Eindhoven is dinsdagavond getroffen door een grote brand. De brandweer beschouwt het pand als verloren.

Brandweerlieden zijn met meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Zij proberen naastgelegen panden te beschermen. Omstreeks 21.30 uur leek het vuur volgens de brandweer onder controle.

Bij de brand komt rook vrij, wat volgens de veiligheidsregio overlast kan veroorzaken in de omgeving. Ook wordt mensen geadviseerd uit de rook te blijven. In de buurt is een NL-Alert verspreid.

Bij het autobedrijf woedde vorige week ook al een kleine brand, die de brandweer snel onder controle kreeg. Een auto voor het pand brandde volledig uit en er onstond ook schade in het gebouw. Die brand is volgens de politie vermoedelijk aangestoken.

Over de oorzaak van de nieuwe brand is nog weinig bekend. Een woordvoerder noemt het "mysterieus" dat één pand twee keer in korte tijd is getroffen door een brand.

De Steenoven ligt in het noordwesten van Eindhoven.

