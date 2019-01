De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft in juli vorig jaar een waarschuwing gekregen van burgemeester Peter den Oudsten. Hij dreigde met het intrekken van de exploitatievergunning of het tijdelijk sluiten van de vereniging.

Aanleiding was een geweldsincident tijdens een feest van Vindicat in mei vorig jaar, blijkt dinsdagmiddag na berichtgeving door de Groningse stadsblog Sikkom. Het bestuur van de vereniging weigerde daarna mee te werken aan het politieonderzoek.

Vindicat kan de genoemde maatregelen verwachten als de vereniging binnen een jaar weer de fout ingaat. De gemeente bevestigde dinsdagmiddag berichtgeving van die strekking door Sikkom.

In de waarschuwing staat dat de burgemeester door de politie is geïnformeerd over een "ernstig geweldsincident" tijdens het feest en dat Vindicat weigerde de naam van de verdachte door te geven aan agenten. Volgens Vindicat deden de vereniging dat om de privacy van de leden te beschermen.

Sluiting Vindicat na 'derde waarschuwing'

Daadwerkelijke sluiting is pas aan de orde "na een derde waarschuwing", aldus een woordvoerder van de burgemeester. Vindicat is geschrokken. "U begrijpt dat het intrekken van de exploitatievergunning vergaande gevolgen heeft voor de leden en mogelijk het voortbestaan van Vindicat", schreef de vereniging aan de burgemeester.

Vindicat zegt dat de waarschuwing een extra aansporing is om de cultuur binnen de vereniging te veranderen.

Het is niet voor het eerst dat Vindicat in opspraak is geraakt. In mei vorig jaar werden de bestuursbeurzen ingetrokken, omdat de vereniging een ander geweldsincident verzuimde te melden bij de gemeente en de universiteit, terwijl dit wel de afspraak was.

In december 2017 deed een Vindicat-lid aangifte, nadat hij door twee andere leden ernstig was mishandeld tijdens het feest Kermesse.