De piek van de rukwind die dinsdag veel overlast veroorzaakte, is geweest. Wel waait het nog stevig. De wind is matig tot krachtig boven land en aan zee zelfs stormachtig. De wind gaat dinsdagavond geleidelijk afnemen, meldt Weerplaza.

Op dinsdag geldt al de hele dag code geel voor gevaarlijk weer in het westen en noorden van het land. De waarschuwing blijft tot zeker 21.00 uur van kracht.

Plaatselijk zijn dinsdag windstoten van 100 kilometer per uur gemeten. Volgens Weerplaza wordt dinsdagnacht nog windkracht 4 boven land verwacht en windkracht 6 aan zee. Woensdag wordt "relatief rustig weer" verwacht met een noordelijke matige tot krachtige wind. Het wordt 5 tot 7 graden.

Volgens een woordvoerder van Schiphol moeten reizigers nog de hele dinsdag rekening houden met vertragingen. "We zijn nu een inhaalslag aan het maken, maar we raden reizigers aan om actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden."

Een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding Nederland bevestigt dat er inmiddels twee banen in gebruik zijn. "Hierdoor hebben we meer capaciteit, omdat de wind is gedraaid gedurende de dag."

Stormachtige weer leidt tot veel overlast

Het stormachtige weer leidde dinsdag op verschillende plekken tot overlast. Zo annuleerde KLM 159 op dinsdag geplande Europese retourvluchten.

Door de harde wind en hoge golven is een oude boorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op Ameland deels weggespoeld. Ook stroomde er zeewater over de weg richting de veerpont.

Veel eilanders maken zich al langer zorgen over de oude boorlocatie. Op Ameland werd in de jaren zestig van de vorige eeuw geboord en gas gevonden, exploitatie bleek evenwel onrendabel. Volgens een lokale CDA-politicus zou er barium in de grond zitten, een zwaar metaal dat nu in zee gespoeld zou zijn.

Noordelijke waterschappen sluiten dijkdoorgangen Delfzijl af

De coupures (dijkdoorgangen) bij Delfzijl werden dinsdagochtend door de noordelijke waterschappen afgesloten en de dijken werden volledig bewaakt. Ook Rijkswaterstaat sloot enkele sluizen af. Die zijn volgens een woordvoerder inmiddels, op de Hollandsche IJsselkering na, weer geopend. De Hollandsche IJsselkering gaat vanavond om 22.00 uur weer open.

Dagblad van het Noorden meldt dinsdag dat het hoogwater in Delfzijl rond 14.00 uur waarschijnlijk zijn hoogste stand van 4,20 meter boven NAP heeft gehaald. Maandagavond werd nog uitgegaan van een waterstand van 3,40 meter boven NAP. Het sluiten van de dijkdoorgangen is gebruikelijk vanaf een waterpeil van 3 meter boven NAP.

Maandag riep het Groningse waterschap Noorderzijlvest mensen al op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan vanwege de verwachte waterstand. Door de combinatie van de harde wind en springvloed zou de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip zijn gevallen de dijken kunnen beschadigen.

Waterschap in Friesland extra alert op aangespoelde spullen

In Friesland is beperkte dijkbewaking ingesteld voor de spullen die mogelijk kunnen aanspoelen op de dijken, meldt de Unie van Waterschappen. Dijkwachters controleren de dijken tussen Zurich en Lauwersoog en indien nodig ook de eilanden.

Ook de provinciale bruggen in de Friese vaarwegen worden in verband met de stormachtige wind tot nader order niet bediend, meldt de provincie Friesland. Het gaat om onder meer de bruggen in het Van Harincxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal.

Strandtent The Sunset, op het uiterste westelijke punt van Ameland, had te maken met een oprukkende vloedlijn. Daarom is met shovels geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden.

"De verwachtingen zijn helemaal uitgekomen wat betreft de wind", zegt de woordvoerder van Weerplaza. "Het heeft stevig gewaaid, vooral in het noorden en op de Waddeneilanden".