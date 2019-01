Iran zit volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken achter twee moorden die in 2015 en 2017 op Nederlands grondgebied zijn gepleegd. Dat zegt het ministerie dinsdag op basis van informatie van de AIVD en buitenlandse inlichtingendiensten.

De moorden, die plaatsvonden in Almere en Den Haag, zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie dinsdag oplegde aan twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst.

De liquidaties waren ook de reden dat in juni 2018 twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet.

Ook Frankrijk en Denemarken 'getroffen'

Iran heeft elke betrokkenheid bij de liquidaties ontkend, stelt het ministerie in een Kamerbrief. De sancties die zijn opgelegd houden in dat de tegoeden en andere "financiële activa zijn bevroren".

Ook Frankrijk en Denemarken zouden volgens het ministerie "getroffen zijn door Iraanse inmenging". Zo zou in het laatstgenoemde land in 2018 een moordaanslag verijdeld zijn.

Ali Motamed waarschijnlijk een van de slachtoffers

Een van de moorden is in Almere gepleegd. Het slachtoffer daarvan was Ali Motamed, die in Iran werd veroordeeld tot de doodstraf voor zijn betrokkenheid bij de grootste bomaanslag in het land ooit.

Bij deze aanslag in Teheran in 1981 kwamen meer dan zeventig leden van de Republikeinse Partij om het leven. In 2015 werd de man, die eigenlijk Mohammad Reza Kolahi Samadi heette, geliquideerd. De man was in Nederland werkzaam als elektromonteur.

Staatssecretaris Mark Harbers liet vorig jaar weten dat ten tijde van de asielaanvraag van Motamed niet bekend was dat hij een andere identiteit had aangenomen en dat hij dus in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi was.

Twee mannen staan terecht voor het doodschieten van Motamed, justitie denkt dat zij niet wisten wie het slachtoffer eigenlijk was. Crimineel Naoufal 'Noffel' F. wordt ook verdacht van betrokkenheid.

Nabestaanden Motamed voelen zich onveilig

De nabestaanden van Motamed laten via hun advocaat Richard Korver weten dat zij zich onveilig voelen en zich "volstrekt onvoldoende" gesteund voelen door de overheid.

Zij vinden dat er te weinig tijd zat tussen de vooraankondiging over de bekendmaking van de Iraanse betrokkenheid bij de moord en de bekendmaking zelf. "De tijd was dusdanig kort dat het treffen van adequate maatregelen volstrekt niet mogelijk was", meldt Korver.

Volgens de advocaat vinden de nabestaanden het kwalijk dat Iran sancties opgelegd heeft gekregen, maar dat eigen burgers niet worden beschermd.

Slachtoffer Den Haag leider van verzetsbeweging

Het andere slachtoffer, volgens het ministerie ook een tegenstander van het Iraanse regime, werd in 2017 in Den Haag vermoord.

Het gaat om Ahmad Mola Nissi, de leider van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

