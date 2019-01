Een oude boorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op Ameland is dinsdag deels weggespoeld als gevolg van de golven en de harde wind. Er wordt gevreesd dat er vervuilde grond de zee in is gespoeld.

Vorig jaar werd in overleg met Rijkswaterstaat een nooddijk aangelegd om de locatie te beschermen bij hoogwater. Een deel van die dijk is door het stormachtige weer en het springtij weggeslagen.

De NAM bevestigt aan NU.nl dat nu wordt onderzocht of er ook verontreinigde grond is weggespoeld. Volgens Rijkswaterstaat is dat woensdagochtend duidelijk.

In november zijn voorbereidingen gestart om de locatie definitief te verwijderen. Volgens de organisatie is de grond door boorwerkzaamheden in het verleden vervuild geraakt door diesel en barium.

In de jaren zestig legde de NAM de locatie in de duinen aan om daar een proefboring te verrichten. "Er werd met deze boring echter geen winbare hoeveelheid aardgas gevonden, maar de locatie bleef wel behouden", aldus de organisatie.

De opruimwerkzaamheden zouden in maart 2019 afgerond moeten zijn.

