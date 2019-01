De twee verdachten van een brute roofmoord op een 85-jarige vrouw in de Haagse wijk Loosduinen en een eerdere woningoverval op een gehandicapt stel blijven vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak, zo heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland voor 11 en 12 februari, maar het is de vraag of het onderzoek voor die tijd volledig afgerond is.

De advocaten van Paul O. (44) en Najma Z. (35) beklaagden zich tijdens een tussentijdse zitting omstandig over de in hun ogen moeizame manier waarop het dossier tot stand komt. Slechts een maand voor de inhoudelijke behandeling ontbreekt nog altijd een aantal rapporten.

De advocaten hamerden erop dat er meer informatie moet komen over een vrouw die eerder van de woningoverval werd verdacht, omdat dat ontlastend voor Z. zou kunnen zijn. De rechtbank gaf het Openbaar Ministerie (OM) opdracht alle stukken over die vrouw openbaar te maken, maar onderstreept wel dat ze al lang niet meer als verdachte wordt gezien.

O. en Z. stelden dat ze geen eerlijk proces krijgen en dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling. "Er wordt heel selectief omgegaan met allerlei stukken, dat is een kwalijke zaak", zei O., die wel erkende dat hij Z. sieraden van de bejaarde vrouw had laten verkopen. Hij zou die zelf echter te goeder trouw hebben gekocht en niet hebben geweten dat ze afkomstig waren van een roofmoord.

