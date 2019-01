De harde wind in het noorden heeft weinig gevolgen gehad voor de containerlading die vorige week van een vrachtschip op de Noordzee was gevallen. De autoriteiten voorspelden eerder dat de containers zich mogelijk zouden verplaatsen. Ook was er een kans op beschadiging.

Her en der kwam dinsdag wat plastic en piepschuim aan land. Bij de Afsluitdijk is wat afval over de dijk geblazen. Het belandde op het fietspad van de Afsluitdijk. Dit wordt opgeruimd.

Ook bij Lauwersoog "is het een en ander aangespoeld, maar ook niet zoveel dat je een opruimploeg van vijfhonderd mensen nodig hebt", aldus de Veiligheidsregio Friesland. Op Schiermonnikoog is wat rommel gevonden, maar ook daar gaat het niet om grote hoeveelheden. Op Vlieland, Terschelling en Ameland ligt "nagenoeg niets".

Op de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, lag een aangespoelde container. Die is dinsdag geborgen en naar de kant gehaald.

Aan de noordkant van de provincie Groningen is waarschijnlijk de bovenkant van een zeecontainer aangetroffen. Die ligt bij het dorp Den Andel, aldus waterschap Noorderzijlvest.

Bergingsoperatie start op korte termijn

Het is de bedoeling dat op korte termijn wordt gestart met de grootschalige bergingsoperatie, zegt Rijkswaterstaat. Dit moment is onder meer afhankelijk van het weer.

Uit een inspectie van het dek blijkt dat er nog iets meer containers van boord zijn gevallen dan eerder werd aangenomen. Het zijn er in totaal 291. In de negen containers die er nu bij zijn opgeteld, zitten geen gevaarlijke stoffen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!