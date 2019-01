Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 54-jarige man uit Kerkrade vijf jaar de cel in gaat vanwege het plegen van ontucht met elf kinderen via de chat en het misbruik van de identiteit van zijn zoon. Ook zal hij zich moeten onderwerpen aan tbs met voorwaarden, zo eiste de aanklager dinsdag voor de rechtbank in Roermond.

Hoewel de man geen fysieke seks met de meisjes had, verleidde hij hen via de chat tot seksuele handelingen. Dat staat volgens het OM gelijk aan verkrachting.

Angelo O. stond in mei 2018 al terecht en toen eiste het OM zes jaar cel. Maar de rechtbank wilde eerst een psychologisch onderzoek van de verdachte. Volgens de rapporteurs is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie heeft daarmee rekening gehouden in de nieuwe eis.

O. heeft zich volgens het OM van 2011 tot en met 2016 schuldig gemaakt aan ontucht met kinderen vanaf acht jaar. Bij het benaderen van zo'n 190 vaak jonge kinderen zou hij gebruik hebben gemaakt van de identiteit van zijn zoon, die al die tijd van niks wist.

Het OM neemt hem de identiteitsfraude extra kwalijk, omdat zijn zoon zelf ook slachtoffer is geweest in een zedenzaak.

De politie kwam O. op het spoor nadat de ouders van twee meisjes achter zijn identiteit kwamen toen hij een tablet te koop zette. Bijna vijfduizend foto's en filmpjes met kinderporno werden in beslag genomen toen de politie eind 2016 zijn woning binnenviel.

