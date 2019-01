Een stormachtige wind raast dinsdag over Nederland. Op de Wadden werden in de ochtend al windstoten van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. Diverse dijken in het noorden zijn afgesloten. Een voormalige NAM-locatie op Ameland is weggespoeld door het hoogwater.

Vooral de kustprovincies zullen de hele dag hinder ondervinden van de harde wind, waarschuwt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

"Het gaat te ver om van een echte storm te spreken", legt hij uit. "Maar het is lang geleden dat we voor een langere periode stormachtig weer van dit kaliber hebben gehad in Nederland. De herfst was opvallend rustig; we zijn dit onstuimige weer niet meer echt gewend."

De windstoten gaan op verschillende plekken gepaard met forse regenbuien. In de loop van de middag zal het, zeker landinwaarts, enigszins kunnen opklaren.

KNMI heeft voor hele dag code geel afgegeven

Toch heeft het KNMI een code geel afgegeven voor grote delen van het land. De weerwaarschuwing geldt tot zeker 21.00 uur. De meteorologische dienst waarschuwt dat ook dieper landinwaarts in de noordelijke helft van het land zware windstoten kunnen voorkomen.

De verwachte zware ochtendspits viel mee. Rijkswaterstaat meldde rond 8.00 uur 57 files met een totale lengte van 221 kilometer.

'Oud NAM-boorplatform weggespoeld'

De voormalige NAM-boorlocatie op Ameland is dinsdagochtend door het hoogwater weggespoeld. Vervuilde grond is in zee gespoeld, meldt de Leeuwarder Courant.

Veel eilanders maken zich al langer zorgen over de oude boorlocatie. Op Ameland werd in de jaren zestig van de vorige eeuw geboord en gas gevonden, exploitatie bleek evenwel onrendabel. Volgens een lokale CDA-politicus zou er barium in de grond zitten, een zwaar metaal dat nu in zee gespoeld zou zijn.

KLM schrapt vluchten, Luchtverkeersleiding beperkt luchtverkeer

KLM heeft 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond Schiphol. De passagiers zijn op de hoogte gesteld en omgeboekt.

De vliegmaatschappij meldt op haar website dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en annuleringen in verband met de hinder door de harde wind rond luchthaven Schiphol.

Schiphol kan dinsdag slechts gebruik maken van één start- en landingsbaan. "De wind is zodanig hard en uit een ongunstige richting dat op Schiphol alleen de Buitenveldertbaan beschikbaar is", zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland.

"De actuele situatie is precies zoals we verwacht hadden. Daardoor is er verminderd vliegverkeer, en dat zal voorlopig ook zo blijven. Van deze wind worden we niet heel enthousiast. We kunnen dus nog niet roepen wanneer er weer meer banen open kunnen."

Waterschap Hunze en Aa's sluit dijkdoorgangen af

De noordelijke waterschappen sluiten de coupures (dijkdoorgangen) bij Delfzijl af en starten dinsdagochtend met een volledige dijkbewaking. Ook Rijkswaterstaat heeft enkele sluizen afgesloten.

De waterschappen verwachten dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogtepunt bereikt en uitkomt op 4,20 meter boven NAP. Op maandagavond werd nog uitgegaan van een waterstand van 3,40 meter boven NAP. Het sluiten van de dijkdoorgangen is gebruikelijk vanaf een waterpeil van 3 meter boven NAP.

Gisteren riep het Groningse waterschap Noorderzijlvest mensen op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan wegens de hoge verwachte waterstand. Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip afvielen de dijken beschadigt.

Bij de dijkbewaking letten medewerkers van de waterschappen met name of dit soort aangespoeld materiaal problemen veroorzaakt.

Ook Friese dijkwachters zijn extra alert

In Friesland is het waterschap eveneens alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken, meldt de Unie van Waterschappen. Daarom is daar beperkte dijkbewaking ingesteld. Dijkwachters controleren de dijken tussen Zurich en Lauwersoog en indien nodig ook de eilanden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sluit waarschijnlijk de dijkdoorgang in Den Oever. Verder worden voorzorgsmaatregelen getroffen bij het dijkversterkingswerk Texel en Den Oever.

De provinciale bruggen in de Friese vaarwegen worden tot nader order niet bediend, meldt de provincie Friesland. De maatregel houdt verband met de stormachtige wind. Het gaat om onder meer de bruggen in het Van Harincxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal.

Strandtent The Sunset, op het uiterste westelijke puntje van Ameland, is verwikkeld in een gevecht met het opkomende water. De vloedlijn rukt op richting het etablissement en met shovels is geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden.

