Een stormachtige wind raast dinsdag over Nederland. Op de Wadden werden in de ochtend al stoten van meer dan 100 kilometer per uur gemeten. KLM heeft uit voorzorg 159 vluchten geschrapt.

Vooral de kustprovincies zullen de hele dag hinder ondervinden van de harde wind, waarschuwt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

"Het gaat te ver om van een echte storm te spreken", legt hij uit. "Maar het is lang geleden dat we voor een langere periode stormachtig weer van dit kaliber hebben gehad in Nederland. De herfst was opvallend rustig; we zijn dit onstuimige weer niet meer echt gewend."

De windstoten gaan op verschillende plekken gepaard met forse regenbuien. In de loop van de middag zal het weer, zeker landinwaarts, enigszins kunnen opklaren.

KNMI heeft voor hele dag code geel afgegeven

Toch heeft het KNMI een code geel afgegeven voor grote delen van het land. De weerwaarschuwing geldt tot zeker 21.00 uur. De meteorologische dienst waarschuwt dat ook dieper landinwaarts in de noordelijke helft van het land zware windstoten kunnen voorkomen.

De verwachte zware ochtendspits lijkt voorlopig mee te vallen. Rijkswaterstaat meldt rond 8.00 uur 57 files met een totale lengte van 221 kilometer.

KLM schrapt uit voorzorg Europese vluchten

KLM heeft 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond Schiphol. De passagiers zijn op de hoogte gesteld en omgeboekt.

De vliegmaatschappij meldt op haar website dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en annuleringen in verband met de hinder door de harde wind rond luchthaven Schiphol.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft het vliegverkeer nog geen beperkingen opgelegd, maar dat kan nog veranderen.

Waterschap Hunze en Aa's sluit dijkdoorgangen af

Het waterschap Hunze en Aa's sluit dinsdagochtend om 8.45 uur de coupures (dijkdoorgangen) af en start om 11.00 uur met een volledige dijkbewaking. Het waterschap verwacht dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogte van 4,20 meter boven NAP bereikt.

Op maandagavond werd nog uitgegaan van een waterstand van 3,40 meter boven NAP. Gisteren riep het Groningse waterschap Noorderzijlvest mensen op de dijk bij Delfzijl niet meer op te gaan wegens de verwachte hoge waterstand.

Door de harde wind in combinatie met springvloed bestaat het risico dat de inhoud van de containers die vorige week op de Noordzee van een schip afvielen de dijken beschadigt.

