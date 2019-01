Dinsdag zal onstuimig beginnen met buien. Mogelijk is er op de Wadden zelfs sprake van de eerste storm van het jaar. In de loop van de dag zal de wind langzaam afnemen. Het wordt 7 tot maximaal 8 graden.

In de ochtend is er kans op buien en zware windstoten, in het noordelijk kustgebied mogelijk tot 100 kilometer per uur. Op de Wadden is er mogelijk kort sprake van een noordwesterstorm. Langs de westkust kunnen de windstoten de 80 kilometer per uur halen.

Het KNMI heeft maandag code geel voor dinsdag afgekondigd in de kustprovincies en Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Overdag blijven de windstoten hard en trekken de buien van noordwest naar zuidoost over het land. Aan het eind van de middag neemt de wind langzaam in kracht af en ontstaat er zelfs wat ruimte voor de zon. Het wordt 7 of 8 graden.

In de nacht naar woensdag is er tamelijk veel bewolking en komen er nog steeds enkele buien voor, mogelijk lokaal met korrelhagel. Lokaal kan de temperatuur tot het vriespunt zakken, maar op de meeste plaatsen blijft het enkele graden boven nul. Aan de kust en boven het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard.

Woensdag overdag klaart het van het noorden uit op. Er zijn dan flinke zonnige perioden en met name aan de westkust is dan nog een enkele bui mogelijk. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 5 graden in het oosten en zuidoosten tot 8 in het westen. De noordelijke wind neemt iets af en wordt matig boven land en (vrij) krachtig aan de kust.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 5° -1° N 3 Vrijdag 8° 3° NW 4 Zaterdag 7° 6° W 5 Zondag 8° 6° W 5 Maandag 7° 6° NW 5

Bekijk hier het actuele weer.