Meerdere politici, organisaties, instellingen, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Nederlands Bijbelgenootschap hebben het antihomopamflet, de zogeheten Nashvilleverklaring, afgewezen.

Vier punten uit de verklaring Het huwelijk is bedoeld als verbintenis tussen een man en een vrouw

Het huwelijk is niet bedoeld als homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie

Het is zondig om homoseksualiteit of transgenderisme goed te keuren

Goedkeuren van homoseksualiteit is iets waar christenen niet van mening over mogen verschillen

In de afgelopen dagen werd duidelijk dat honderden protestantse predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring ondertekend hebben.

Hierin wordt betoogd dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbintenis tussen één man en één vrouw. Ook lijkt in het document te worden gesuggereerd dat homofilie iets is waar mensen van kunnen 'genezen'.

De Nashvilleverklaring is in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten. In Nederland zijn handtekeningen gezet onder een Nederlandse vertaling.

Van der Staaij blijft bij handtekening

SGP-leider Kees van der Staaij is een van de ondertekenaars en hij heeft maandag herhaald dat hij het eens is met punten die worden genoemd in de Nashvilleverklaring.

"De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit."

Hij noemde maandagavond in een interview in het radioprogramma Dit is de Dag dat het een "zwaktebod" is dat mensen aangifte tegen hem hebben gedaan. Justitie heeft bekendgemaakt te beoordelen of de Nashvilleverklaring strafbaar is.

Tegen de NOS zei een van de initiatiefnemers van de verklaring, dominee Maarten Klaassen, dat het in de "eerste instantie niet was bedoeld als antihomo".

Gemeenten hijsen regenboogvlag

Meerdere gemeenten, waaronder Haarlem en Amsterdam, hebben de regenboogvlag gehesen als statement tegen de Nashvilleverklaring.

Het Humanistisch Verbond is als tegenoffensief een 'Liefdesverklaring' gestart die volgens initiatiefnemer en oud-politicus Boris van der Ham door bijna tienduizend mensen is ondertekend.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs stelde dat de Nashvilleverklaring een stap terug in de tijd is.

