Het Openbaar Ministerie (OM) gaat beoordelen of de zogeheten Nashvilleverklaring strafbaar is. Zondag ondertekenden honderden protestantse predikanten en voorgangers het antihomopamflet.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat wordt uitgezocht of strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Het is niet bekend hoelang het beoordelen daarvan gaat duren.

De ondertekenaars betogen in de Nashvilleverklaring dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw. Het pamflet is in 2017 in de VS opgesteld. De tekst waar zondag de handtekeningen onder zijn gezet, is een vertaling daarvan.

In de tekst staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat dit te 'genezen' is.

"Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen", zo is te lezen.

Onder meer SGP-leider Kees van der Staaij heeft het pamflet ondertekend. "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashvilleverklaring", aldus het Tweede Kamerlid.

'Verklaring is theologisch eenzijdig'

René de Reuver, de Nederlandse inhoudelijk leider van de Protestantse Kerk, noemt de verklaring maandag theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord. Volgens hem is de verklaring niet "dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen".

"Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente", aldus De Reuver. "Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden."

'In eerste instantie niet bedoeld als antihomo'

Volgens een van de iniatiefnemers van de Nederlandse versie is het pamflet "in eerste instantie niet bedoeld als antihomo". Dominee Maarten Klaassen zei maandag tegen de NOS: "Wij vinden dat we onze homoseksuele medemens moeten begrijpen en naast ze moeten staan."

Klaassen zegt dat er "helaas onduidelijkheid is ontstaan over het stuk dat homoseksualiteit kan worden genezen. We willen opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over het huwelijk tussen man en vrouw."

Volgens hem is homoseksualiteit niet iets dat je kan veranderen of waarvan je moet genezen. "Homoseksualiteit is een gegeven, net zoals heteroseksualiteit."

Vier punten uit de verklaring Het huwelijk is bedoeld als verbintenis tussen een man en een vrouw

Het huwelijk is niet bedoeld als homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie

Het is zondig om homoseksualiteit of transgenderisme goed te keuren

Goedkeuren van homoseksualiteit is iets waar christenen niet van mening over mogen verschillen

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!