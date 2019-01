Een 22-jarige vrouw is zondagnacht met haar 4-jarige zoontje naar het dak van haar woning in de wijk Korvel in Tilburg gevlucht uit angst voor haar 28-jarige ex-vriend uit Putten. De man zou de vrouw en haar kind hebben bedreigd en geslagen. De verdachte is later die nacht door de politie aangehouden.

De vrouw heeft aangifte gedaan tegen de man, meldt de politie maandag. Volgens de vrouw was de relatie met de verdachte zes maanden geleden verbroken, maar heeft hij dit niet willen accepteren. Hij zou gedreigd hebben haar en haar kind dood te maken.

Toen de man zondag weer langskwam, escaleerde de ruzie tussen de twee. De vrouw wilde vluchten met haar kind, maar haar ex-vriend zou de voordeur en balkondeur hebben afgesloten. Hierop is ze via een raam naar het puntdak van haar buren geklommen, waar ze schreeuwend de aandacht trok van buurtbewoners die de politie belden.

De verdachte zit vast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!