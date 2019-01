Het KNMI waarschuwt voor mogelijk gevaarlijk weer op dinsdag. Met name in de kustgebieden kan het vanaf maandagnacht stormachtig gaan waaien.

In het kort Code geel voor kustprovincies en Drenthe, Overijssel en Flevoland

Onduidelijk of het een storm wordt, op meeste plaatsen wordt maximaal windkracht 8 verwacht

Vanwege de stormachtige wind spoelen mogelijk op dinsdag opnieuw veel spullen van containerschip MSC Zoe aan

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de kustprovincies en Drenthe, Overijssel en Flevoland. In de loop van de nacht van maandag op dinsdag neemt de windkracht toe. Het meteorologisch instituut verwacht dat dinsdagochtend windstoten met een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur kunnen voorkomen. In het noorden kan die snelheid oplopen tot 100 kilometer per uur.

Maandag neemt de zuidwestelijke wind toe in kracht. Langs de kust en in de omgeving van het IJsselmeer kan het in de middag krachtig waaien. In de avond draait de wind naar het westen en noordwesten, waarna de windkracht verder toeneemt. Daarbij trekken er maandagnacht enkele buien over het land. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. De windkracht neemt dinsdagavond weer af.

KLM annuleert 159 Europese op dinsdag geplande retourvluchten in verband met de verwachte hinder door storm rond luchthaven Schiphol. De passagiers zijn geïnformeerd en omgeboekt, aldus de vliegmaatschappij.

Door de voorspelde zuidwestenwind is de start- en landingscapaciteit van Schiphol kleiner dan gewoonlijk. Er kan slechts één start- en landingsbaan worden gebruikt. Daardoor kunnen vluchten van en naar Schiphol vertraging oplopen, waarschuwt de luchthaven.

Nog niet zeker of er officieel een storm komt

Het is nog maar de vraag of er dinsdag officieel een storm zal zijn. We spreken van een storm als er minstens tien minuten achtereen sprake is van windkracht 9. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza is de kans op een noordwesterstorm het grootst aan de noordzijde van de Waddeneilanden, maar op de meeste plaatsen zal het bij windkracht 8 blijven.

"Boven land ligt de windkracht rond 5, dat is een vrij krachtige wind", aldus Klaassen. "Bij de kust en het IJsselmeer ga je naar een krachtige tot harde wind. De wind komt uit het noordwesten en brengt buien mee. Bij die buien kunnen ook zware windstoten voorkomen die boven land een snelheid van maximaal 75 kilometer per uur kunnen bereiken en in de kustgebieden 90 tot 100 kilometer per uur."

Mogelijk spoelen opnieuw containers aan

Mogelijk spoelen dinsdag op de Waddeneilanden opnieuw veel spullen aan die afkomstig zijn van containerschip MSC Zoe. Volgens Weerplaza is het mogelijk dat de stranden van de Waddeneilanden na dinsdag opnieuw bezaaid liggen met spullen.

Vorige week verloor MSC Zoe zeker 281 containers in de Noordzee. Zondag zijn ruim 220 containers gelokaliseerd op de bodem van de zee.

Volgens Klaassen is de windrichting ongunstig voor de Waddeneilanden. "De rommel die nog in zee ligt of uit openspringende containers komt, drijft richting de Wadden. Dat betekent dat er veel rommel kan aanspoelen. Daarbij stuwt de wind het zeewater op, waardoor de zee veel verder de stranden op gaat komen. Hierdoor kan een bredere strandstrook worden vervuild."