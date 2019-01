Landbouworganisatie LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) willen dierenwelzijnsorganisaties, zoals Animal Rights, aanpakken op onder meer intimidatie, inbraak en bedreiging, zegt een woordvoerder van de LTO maandag tegen NU.nl.

Aanleiding zijn de undercoverbeelden die Animal Rights maandag naar buiten bracht. Het gaat om stiekem gemaakte beelden van kale en verzwakte leghennen die nog amper kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms al in verregaande staat van ontbinding. Volgens Animal Rights gaat het om bedrijven in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen.

Volgens Esther de Snoo, woordvoerder van de LTO, zijn de beelden "illegaal verkregen". Ze zegt dat de dierenrechtactivisten 's nachts inbreken in stallen, boerenfamilies intimideren en bedreigen en lasterteksten aanbrengen met graffiti. "We zijn met politie, justitie en politici in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Zo staan we in contact met een speciale eenheid die zich bezighoudt met terrorisme en extremisme, waar dit onder valt", aldus De Snoo.

Volgens de woordvoerder van de LTO werkt Animal Rights vanuit een ideologie tegen de veehouderij. "Ze streven ernaar om een hele beroepsgroep te verbieden in Nederland onder andere uit de ideologie van veganisme." Volgens De Snoo hebben de boeren er veel last van dat ze "om de haverklap op deze manier zwartgemaakt worden".

Ze benadrukt dat Nederlandse boeren er alle belang bij hebben om hun dieren zeven dagen per week zo goed mogelijk te verzorgen, onder andere om uitval te voorkomen. "Ze werken volgens de wetgeving die zorgt voor dierenwelzijn en duurzaamheid."

Animal Rights: 'Het is legitiem om te filmen'

"Waarom zou je iets aan de misstanden doen als je ook de boodschapper kunt aanpakken?", reageert Erwin Vermeulen van Animal Rights. "We wachten af tot het een zaak wordt, dan kunnen we ons verhaal doen. Dat willen we juist. Wij vinden dat het legitiem is om te filmen op dit soort locaties."

"Deze horrorschuren zijn gevuld met tienduizenden leghennen die door de hoge eierproductie en de levensomstandigheden, waaronder de vaak verstikkende atmosfeer, in 1,5 jaar tijd aftakelen tot opgebruikte, kale kippen. Hennen die ziek en zwak zijn, worden aan hun lot overgelaten en krijgen niet de verzorging die ze nodig hebben", aldus Vermeulen.

Volgens hem kan het leven van deze leghennen "op geen enkele wijze" als dierwaardig bestempeld worden en tonen de beelden de dagelijkse praktijk: kippenschuren zijn "fabrieken waarin de hennen eiproducerende machines zijn waarvan velen sterven tijdens het proces".

