Het weerbeeld verandert maandag nauwelijks. Het is opnieuw bewolkt met van tijd tot tijd kans op een bui. In de loop van de dag neemt de wind verder toe. Het wordt 7 tot 9 graden. Dinsdag wordt het onstuimiger.

In de vroege ochtend is lokaal vorst aan de grond mogelijk, maar op de meeste plekken klaart het wel op, hoewel de dag hier en daar kan beginnen met wat regen.

Overdag is het bewolkt. Vooral in het noorden valt soms lichte regen of motregen. Eerst is de wind zwak tot matig uit het westen, maar neemt later toe naar matig tot krachtig. Het wordt 7 tot 9 graden.

Richting de avond wordt de bewolking dikker en gaat het op meer plaatsen regenen. In de avond trekken er enkele buien van noordwest naar zuidoost over ons land. Die buien kunnen de hele nacht aanhouden.

Dinsdag is het wisselvallig met aan zee kans op veel wind. In de kustprovincies kunnen zware windstoten van rond de 90 kilometer per uur voorkomen, in de noordelijke kustgebieden kan dat zelfs oplopen tot boven de 100 kilometer per uur.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 8° 6° NW 5 Woensdag 5° 3° NW 4 Donderdag 5° -2° W 3 Vrijdag 7° 3° W 4 Zaterdag 7° 5° WNW 4

