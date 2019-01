Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats.

Terwijl bedrijven in hoog tempo buitenlandse technici en ict'ers aannemen, moeten scholen een antwoord vinden op de toestroom van hun kinderen, meldt Trouw. Dit speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam.

In Eindhoven bereiden basisscholen zich voor op een toestroom van buitenlandse leerlingen. De verwachting is dat het aantal kinderen van kenniswerkers tussen nu en 2030 zal toenemen tot bijna vierduizend leerlingen. "Bij de kleuters komt een derde uit het buitenland, bij de peuters al de helft", zegt directeur Geert Simons van basisschool Reigerlaan tegen de krant.

In 2020 zullen in Amstelveen meer dan 1.500 internationale leerlingen op een reguliere school zijn ingeschreven, stelde directeur-bestuurder Frans Cornet van de scholenstichting Amstelwijs recentelijk. "We proberen een goed antwoord te vinden op de toestroom. Veel kinderen komen hier met weinig of geen kennis van de Nederlandse taal", aldus de gemeentewoordvoerder.

