De politie onderzoekt sinds zondagmiddag een mogelijke dreiging richting een kerk die is gevestigd aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. De kerkdiensten konden zondag niet doorgaan en dit is ook voor maandag het geval.

De straat zelf was ook enkele uren afgesloten, liet de politie weten.

Bij de Servisch-orthodoxe Kerk de Heilige Sava zouden zondagavond en maandagochtend kerstvieringen plaatsvinden. Op de website staat nu vermeld dat deze vieringen vanwege veiligheidsredenen niet doorgaan.

Het is niet bekend waar de dreiging om gaat en vanuit welke hoek deze komt. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is.