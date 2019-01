Rijkswaterstaat en rederij MSC hebben met behulp van sonarboten inmiddels rond de 220 overboord geslagen zeecontainers gelokaliseerd op de bodem van de Noordzee bij de Waddeneilanden.

Hoe de containers geborgen gaan worden, is nog niet bekend. Dit meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondag aan NU.nl. Vermoedelijk zijn de containers nog gesloten.

Naar schatting zijn deze week 281 containers overboord geslagen van het containerschip MSC Zoe. Eerder zijn al achttien containers aangespoeld in het Waddengebied.

Het aantal dat nu is aangetroffen op de zeebodem, ligt ergens rond de 220 volgens de woordvoerder. Omdat het om sonarbeelden gaat, kan een precies aantal nog niet met zekerheid genoemd worden.

Als gevolg van het overboord slaan van de containers is veel rommel op de stranden en in de duinen beland. Vrijwilligers en het leger hebben veel rommel opgeruimd. Zo is in drie dagen tijd 220 ton afval van het strand op Schiermonnikoog gehaald.

Het ging vooral om verfrollertjes, zeeppompjes, kinderspeelgoed, rollen schoonmaakdoekjes en schoenen.

Strafrechtelijk onderzoek naar incident gestart

De Duitse kustwacht meldde vrijdag dat in een container organisch peroxide zit en in een andere lithium-ionbatterijen vervoerd werden.

Overigens heeft de Maritieme Politie in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Doel hiervan is om uit te zoeken of de schade het gevolg is van strafbaar handelen, werd eerder gemeld.