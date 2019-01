Het centraal station van Zwolle is zondagmiddag in korte tijd twee keer ontruimd geweest. Bij de verschillende acties heeft de politie in totaal vijf mensen aangehouden. Een van de verdachten had een bijl bij zich.

Hoewel de politie twee keer tot ontruiming van het station overging, was er sprake van drie incidenten die kort op elkaar volgden. De politie zegt dat de verschillende incidenten niets met elkaar te maken hebben.

De eerste ontruiming van het station was het gevolg van een persoon die meldde dat een man op het station van Emmen iets had gezegd over een explosief in de trein. Vanuit de trein van Emmen naar Zwolle heeft de melder met de politie gebeld.

Hierbij werd rond 15.00 uur de trein bij Zwolle leeggehaald en arresteerde de politie twee mannen. Naar verluidt zaten er in totaal zo'n dertig mensen in de trein.

Sommigen passagiers moesten de trein verlaten met hun handen op hun hoofd. Waarom dit nodig was, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.

"Na het incident werd de trein uitvoerig geïnspecteerd. Hierbij werd niets aangetroffen", aldus de politie. De mannen mochten na verhoor weer naar huis.

Kort daarna volgden nieuwe arrestaties en ontruiming

Een krap uur later was er opnieuw sprake van een ontruiming van het centraal station van Zwolle. Bij die ontruiming werden twee mensen opgepakt.

Dit gebeurde na een melding over twee mensen die in het toilet van een trein aan het roken waren. Het arrestatieteam dat toch nog aanwezig was, pakte het tweetal op. Ze zijn "na een reprimande" weer vrijgelaten.

Rond 16.15 uur was het opnieuw raak op het station. Dit keer was er geen sprake van een ontruiming, maar ging de politie wel over tot een arrestatie.

Bij deze actie is een man aangehouden omdat hij een bijl bij zich droeg. De politie kreeg tijdens de eerste twee incidenten informatie binnen over een man vanuit het centrum van Zwolle.

"Aan de hand van het signalement dat de getuige doorgaf werd de man, een 32-jarige Zwollenaar, kort daarna herkend op het station. Hierop werd hij aangehouden", meldt de politie. De man had een bijl bij zich, maar volgens de politie heeft hij niemand bedreigd.

In totaal verrichte de politie in korte tijd dus vijf arrestaties om uiteenlopende redenen.

Treinverkeer lag korte tijd stil

Als gevolg van de ontruimingen van het station, was er op bepaalde trajecten korte tijd geen treinverkeer mogelijk van en naar Zwolle. Zo konden onder andere treinen van en naar Meppel en Emmen niet rijden.

Ook was het treinverkeer in de richting van Amersfoort verstoord. Tussen de incidenten door werd het station van Zwolle korte tijd vrijgegeven.

Uiteindelijk kon het treinverkeer even na 16.30 weer volledig worden hervat.

