De 25-jarige man die eerder was aangehouden in de zaak rond de dood van de 16-jarige Humeyra in Rotterdam, is opnieuw opgepakt door de politie. De raadkamer besloot vrijdag dat de man de cel weer in moest, maar hij was spoorloos verdwenen.

De verdachte is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd in de omgeving van Groningen. De politie meldt dat de man nog heeft geprobeerd te vluchten, maar dat ze door goede samenwerking tussen de eenheden Rotterdam en Noord-Nederland de man hebben opgespoord.

Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De 25-jarige verdachte werd eind december voor het eerst aangehouden, maar enkele dagen later weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) was het niet eens met die beslissing van de rechter-commissaris en tekende hiertegen beroep aan.

In verband met de doodgeschoten scholiere zitten ook twee 31-jarige Rotterdammers vast, haar ex-vriend, Bekir E., en een medeverdachte. E. werd na de schietpartij een paar kilometer verderop opgepakt. Humeyra had twee keer aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege bedreiging en mishandeling.

