De 41-jarige verdachte die zaterdagavond is aangehouden, na de val van een eenjarig kind van de eerste verdieping van een flat aan de Fresiastraat in Ridderkerk, is de vader van de jongen.

De politie meldt zondagochtend dat de man momenteel vast zit voor verhoor. Rechercheurs doen onderzoek naar wat zich exact heeft afgespeeld. Een woordvoerder meldt dat de moeder ook in het appartement was toen het kind naar beneden viel. Zij is als getuige gehoord.

Het kind raakte ernstig gewond bij de val. De jongen ademde, maar is wel in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de eenjarige gaat is niet bekend.

De politie kreeg rond 18.20 uur de melding binnen van de val. Volgens de melder was daarbij sprake van opzet. Vermoedelijk ging een ruzie in de woning aan het incident vooraf.

De politie roept getuigen op zich te melden.