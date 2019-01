Dinsdag krijgt Nederland te maken met stevige wind die gepaard gaat met zware windstoten. In de noordelijke provincies kunnen er windsnelheden van 90 kilometer per uur gemeten worden. Op de Wadden kan het mogelijk zelfs stormachtig gaan waaien.

Het onstuimige weer is het gevolg van een klein maar venijnig lagedrukgebied dat over Denemarken richting het noorden van Polen trekt. De noordwestenwind zorgt voor hoge golven op de Noordzee.

Aan de noordkant van de Waddeneilanden kunnen golfhoogtes van 6 tot 10 meter ontstaan. De meeste wind wordt in het Waddengebied verwacht in de tweede helft van de ochtend. Tijdens springtij, dat tijdens de avonduren is, zal de wind weer afgenomen zijn in kracht.

Naast de wind gaat het dinsdag ook geregeld regenen. Later op de dag zullen ook de buien afnemen. De temperatuur zal tussen de 5 en 7 graden liggen.

Wind zorgt mogelijk voor nieuwe lading spullen op Wadden

Als het stormachtig gaat waaien, kan er met de flinke golven opnieuw een lading spullen op de Waddeneilanden aanspoelen van het containerschip MSC Zoe, aldus Weerplaza. Om hoeveel spullen het mogelijk gaat, is niet bekend. Dit komt omdat er mogelijk ook containers op de bodem van de Noordzee liggen.

Veiligheidsregio Friesland meldt dat het moeilijk te voorspellen is wat de gevolgen van de storm zijn voor de containers die nog in zee liggen. "Na de storm worden er weer inspectievluchten gedaan en gaat het zoeken met de sonarboten verder."

Afgelopen week werden de Nederlandse Waddeneilanden overspoeld met spullen uit honderden containers die van het schip waren gevallen. Militairen, vrijwilligers en lokale overheden en organisaties hebben zich de afgelopen dagen massaal ingezet om alle stranden weer schoon te maken.

De Veiligheidsregio adviseert vrijwilligers wegen de verwachte storm om vanaf maandagmiddag niet meer naar de kustlijn te komen. "We waarderen de inzet enorm, maar de veiligheid gaat boven alles!"

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is zondagochtend aangekomen in Bremerhaven voor een verkennend onderzoek naar het overboord slaan van containers. Het schip meerde daar aan, na het verliezen van een deel van de lading.

Op basis van de verkenning volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie, aldus een woordvoerder van de raad. "Dat ligt er onder meer aan waar ze de containers zijn verloren op zee: in Duitse of Nederlandse wateren."

Vanaf woensdag minder wind en regen

Woensdag zal het eerst nog hard waaien, maar in de loop van de dag zwakt de wind af. In het westen van het land is er in ochtend kans op een aantal buien. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plekken droog en rustig.

In de nacht van woensdag op donderdag klaart het op en kan het landinwaarts 1 tot 3 graden vriezen. Donderdag start de dag dan ook koud en wordt het maximaal 3 tot 5 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

