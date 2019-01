Door een grote brand bij afvalverwerker Attero in het Drenthse Wijster is stankoverlast ontstaan. Het duurt nog zeker enkele dagen voordat de geur verdwenen is, meldt de veiligheidsregio.

Na urenlang blussen heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen. De brand brak vrijdagavond uit en woedde in een loods waarin plastic was opgeslagen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het nablussen duurt nog zeker enkele dagen. De loods op de Vamweg, van circa 50 bij 100 meter, is verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden op het terrein van het afvalverwerkingsbedrijf.

De stankoverlast is zaterdag groter dan in de nacht na het uitbreken van de brand. "Door het blussen slaat de rook nu meer naar beneden", aldus de veiligheidsregio. "Vannacht was de rook heter en ging daardoor meer omhoog, waardoor de stankoverlast toen minder was dan nu."

Veel rook vrijgekomen door brand

Als de wind draait, kunnen ook op andere plekken in de regio stankoverlast ontstaan. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Ook daar wordt voor gewaarschuwd.

Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren voorlopig dicht te houden. Op basis van metingen concludeert de brandweer dat er door de brand geen directe gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of door de brand deeltjes plastic in de omgeving van het bedrijf terecht zijn gekomen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar landbouwpercelen in de buurt van de afvalverwerker.

