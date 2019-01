Een dertigjarige vrouw is opgepakt voor de gewelddadige beroving van een 65-jarige rolstoelgebruiker in Den Bosch. Het slachtoffer raakte volgens de politie "flink gewond" toen ze vrijdag werd aangevallen door een overvaller met een mes.

De aanhouding vond vrijdagavond plaats, maar is pas zaterdag naar buiten gebracht door de politie. Het slachtoffer werd omstreeks 17.00 uur overvallen op de Aartshertogenlaan.

De overvaller eiste geld van het slachtoffer en is er vervolgens te voet vandoor gegaan. Het slachtoffer werd gewond achtergelaten. Ze was aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de politie is de vrouw na behandeling naar huis gegaan om verder te herstellen.

In eerste instantie werd gedacht dat een man achter de overval zat. Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog niet zeker is of de dader er met een buit vandoor is gegaan. Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang.

