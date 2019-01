Een Rotterdamse atletiektrainer heeft tussen 1982 en mei 2017 diverse meisjes van elf tot achttien jaar misbruikt. Dat gebeurde bij meerdere sportverenigingen.

De man heeft afgelopen zomer een bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en is daarna geroyeerd als lid van de Atletiekunie, bevestigt directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie na berichtgeving door De Telegraaf.

Uit documentatie van het ISR blijkt onder meer dat de man tussen 1983 en 1987 onbeschermde geslachtsgemeenschap had met een aantal minderjarige meisjes. De man heeft een aantal slachtoffers zwanger gemaakt.

Ook keek de man samen met jonge meisjes naar dierenporno en maakte hij zich schuldig aan ''grensoverschrijdende massages''. Alles bij elkaar heeft de trainer zich schuldig gemaakt aan ''zeer grensoverschrijdend gedrag'', aldus het ISR.

'Aangifte doen is zaak van de slachtoffers'

De Zwart zegt dat de Atletiekunie geen aangifte heeft kunnen doen tegen de man, omdat dit een zaak van de slachtoffers is. ''Wij zouden ook liever hebben gezien dat het een strafrechtelijke kwestie was geworden en dat het niet bij een tuchtzaak was gebleven, want wat is gebeurd is natuurlijk verschrikkelijk.''

De directeur van de Atletiekunie wijst erop dat iemand die door een tuchtcommissie is veroordeeld nog altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan krijgen.

De Zwart zou graag zien dat justitie ook inzage krijgt in tuchtrechtelijke veroordelingen, zodat ontuchtplegers geen VOG kunnen krijgen. Dan wordt het voor sportverenigingen en andere organisaties makkelijker om ontuchtplegers te weren.

