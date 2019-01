Het blijft zowel zaterdag als zondag overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een kleine bui, waarbij het zondag wel vaker droog is, dan zaterdag. De wind is matig, maar trekt af en toe even aan. Het wordt 6 tot 9 graden.

Het weekend verloopt grotendeels grijs. Zaterdag valt er verspreid wat (mot)regen, terwijl de temperatuur nergens boven de 8 graden uitkomt. De noordwestelijke wind is matig, in het Waddengebied soms krachtig.

In de nacht naar zondag blijft het bewolkt, terwijl de temperatuur licht daalt naar 6 tot 7 graden. Zondag overdag regent het waarschijnlijk alleen bij de oostgrens, verder klaart het op. De wind neemt in kracht af. In de avond kan er wel weer wat regen vallen.

Ook maandag is het grijs met vooral later op de dag kans op regen of motregen. Bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind wordt het maximaal 7 graden. Dinsdag valt er meer regen en aan zee kan het hard waaien. Het blijft vrij zacht.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 6° 5° NW 3 Maandag 7° 4° NW 3 Dinsdag 7° 4° NW 5 Woensdag 6° 4° NW 5 Donderdag 4° 0° N 3

